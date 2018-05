GIEAG Immobilien AG: GIEAG startet Bauvorhaben MAYLIVING/MAYOFFICE in Stuttgart DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges GIEAG Immobilien AG: GIEAG startet Bauvorhaben MAYLIVING/MAYOFFICE in Stuttgart 08.05.2018 / 17:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. GIEAG startet Bauvorhaben MAYLIVING/MAYOFFICE in Stuttgart Projektentwicklung mit 70 Eigentumswohnungen Errichtung von rund 10.000 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen Fertigstellung 2019 geplant München, 8. Mai 2018. Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat mit der Umsetzung ihres Bauvorhabens MAYLIVING/MAYOFFICE in Stuttgart begonnen. Insgesamt entstehen auf dem Grundstück an der Maybachstraße 70 Eigentumswohnungen sowie rund 10.000 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen. Durch eine dreigeschossige Tiefgarage werden zudem ausreichend Parkplätze geschaffen. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Finanziert wird das Projekt von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Aufgrund der Lage direkt am "neuen" Theaterplatz in Stuttgart und der attraktiven Projektgestaltung, verzeichnet die GIEAG schon zum Baustart ein sehr großes Interesse von potenziellen Mietern und Käufern an den Büroflächen und den Wohnungen. Ein langfristiger Mietvertrag mit der Kindertagesstätte KINDERVILLA konnte bereits zum Vermarktungsstart geschlossen werden. Errichtet werden zwei Baukörper, wodurch ein attraktives gemischt genutztes Quartier entsteht. Die beiden Gebäude werden durch einen begrünten Innenhof miteinander verbunden sein. Thomas Männel, Vorstand von GIEAG, kommentiert: "In die Projektentwicklung MAYLIVING/MAYOFFICE sind unsere Erfahrungen aus rund 2 Jahrzehnten eingeflossen. Ich freue mich über das sehr hohe Interesse an den Wohnungen und Gewerbeflächen schon zum Vermarktungsstart." Alexander Pferschy, Aufsichtsratsmitglied von GIEAG, ergänzt: "Mit diesem Projekt schaffen wir neuen und lebenswerten Wohnraum sowie attraktive Büro- und Gewerbeflächen. Zudem können wir aus städtebaulicher Sicht einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des ,neuen' Theaterplatzes in Stuttgart leisten." Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten, mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683833 08.05.2018

ISIN DE0005492276

AXC0337 2018-05-08/17:03