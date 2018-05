Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Nach seinem Schwächeanfall im Spätwinter hat sich der Dax in den letzten Wochen gut erholt. Seit Ende März stieg er um mehr als 1.000 Punkte. Getragen wird der Aufschwung vor allem von den vier Schwergewichten SAP, Allianz, Bayer und Siemens, die mit ihren überdurchschnittlichen Kursgewinnen und Kraft ihres hohen Börsenwerts den Dax in den vergangenen Wochen maßgeblich getrieben haben. Das heißt aber auch: Die breite Masse mit früheren Erfolgsaktien wie Adidas, Henkel, Covestro & Co folgt dem jüngsten Aufschwung bislang noch nicht. Das ist kein gutes Kaufsignal.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Im heutigen Kommentar nehmen wir die Investitionsquote der Ziel-Wikifolios unter die Lupe. Das "ROGO US Value" von Paul Rogojan sowie das "Dividende und Eigenkapital Deutschland" von Holger Degener sind derzeit voll investiert. Eine relativ hohe Investitionsquote von etwa 85 Prozent ...

