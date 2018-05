Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Das organische Wachstum im ersten Quartal habe positiv überrascht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei aber wegen negativer Währungseffekte und höherer Rohstoffkosten hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Der Aromen- und Duftstoffhersteller sei in einem Umfeld knapper Rohstoffe aber gut aufgestellt./tih/edh Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0173 2018-05-08/17:42

ISIN: DE000SYM9999