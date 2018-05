Ferratum Capital Germany GmbH: Umtauschangebot DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Ferratum Capital Germany GmbH: Umtauschangebot 08.05.2018 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ferratum Capital Gemany GmbH: Umtauschangebot Helsinki, 8. Mai 2018 - Ferratum Oyj (ISIN FI4000106299, WKN A1W9NS) hat bekanntgegeben, dass Ihre Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH die Inhaber ihrer EUR 25.000.000 8,00% Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3VZ3) und ihrer EUR 20.000.000 4,00% Anleihe 2017/2018 (ISIN DE000A2GS104) einlädt, ihre Schuldverschreibungen gegen Schuldverschreibungen der bis zu EUR 100.000.000 variabel verzinslichen Anleihe fällig 2022, eingeteilt in bis zu 100.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000, umzutauschen, die von der Ferratum Capital Germany GmbH begeben werden sollen. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Der Zinssatz für jede Zinsperiode ist der jeweilige 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von mindestens 4,50% (450 Basispunkten). Die Marge wird im Rahmen eines Bookbuildings festgelegt. Liegt der 3-Monats-Euribor für eine Zinsperiode unter 0 %, so ist die Marge der Zinssatz für diese Zinsperiode. Das Angebot zur Teilnahme am Umtauschangebot durch die Inhaber der Anleihe 2013 und der Anleihe 2017 in der Zeit vom 3. Mai 2018 bis einschließlich 17. Mai 2018, 18.00 UHR MESZ gegenüber der jeweiligen Depotbank schriftlich zu erklären. Die Bedingungen und Beschränkungen des Umtauschangebots sind auf der Webseite von Ferratum (www.ferratumgroup.com) veröffentlicht. Im Zusammenhang mit der Anleihe fällig 2022 und dem Umtauschangebot wird kein Wertpapierprospekt erstellt oder veröffentlicht. Das Angebot basiert ausschließlich auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 des Wertpapierprospektgesetzes bzw. entsprechend anwendbaren Regelungen in anderen EU Mitgliedsstaaten. 08.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ferratum Capital Germany GmbH Mommsenstr. 71 10629 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 88715308 Fax: 030 / 88715309 E-Mail: info@ferratum.com Internet: www.ferratum.com ISIN: DE000A1X3VZ3 WKN: A1X3VZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683843 08.05.2018

