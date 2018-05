Die Anzeichen verdichten sich, dass die USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran aussteigen.

US-Präsident Donald Trump hat seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron einem Medienbericht zufolge über den Rückzug der USA aus dem Iran-Atomabkommen informiert.

Die USA seien bereit, alle gegen den Iran verhängten Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, die im Zuge des Abkommens ausgesetzt wurden, berichtete die "New York Times" am Dienstag. Am Abend will Trump seine Entscheidung zu dem 2015 nach langwierigen Verhandlungen geschlossenen Atomabkommen bekanntgeben.

In europäischen Diplomatenkreisen wurde schon länger über einen Ausstieg Trumps aus dem in jahrelanger Kleinarbeit ausgehandelten Deal gerechnet.

Das Abkommen hatte der Iran vor drei Jahren mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie Deutschland vereinbart.

Der Deal sei "ein Faktor des Friedens in einer sehr explosiven Region", sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly am Dienstag. Bundesaußenminister Heiko Maas mahnte, ohne das Abkommen wäre die Welt weniger sicher.

Der Iran hatte die USA vor einer Aufkündigung der Vereinbarung und drohte mit nicht näher ausgeführten Gegenmaßnahmen. Die USA begingen damit einen Fehler, sagte Präsident Hassan Ruhani.

Sein Land werde Widerstand leisten gegen Versuche der USA, den iranischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...