München (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Noch nie war es so einfach, ein Buch zu veröffentlichen. Wer alle Fäden in der Hand behalten will, kann das sogar selbst machen. Self Publishing nennt sich das - und alle Self Publishing Autoren oder solche, die es noch werden wollen, haben jetzt die Chance, am vierten "Kindle Storyteller Award" von Amazon teilzunehmen und ganz groß rauzukommen. Helke Michael verrät Ihnen mehr dazu.



Sprecherin: Der "Kindle Storyteller Award" von Amazon ist ein Schreibwettbewerb für Indie-Autoren. Mitmachen kann jeder, ...



O-Ton 1 (Christian Schiller, 24 Sek.): "...der schon ein Buch mit mindestens 24 Seiten geschrieben hat, dieses aber noch nicht veröffentlicht ist. Und es gibt auch bei den Genres überhaupt keine Einschränkungen. Also die Themen können Thriller, Liebesromane, Fantasy, Science-Fiction, aber auch experimentelle Literatur und sogar Lyrik sein. Jeder Teilnehmer kann sein Buch bis 31. Juli auf www.amazon.de/storyteller hochladen."



Sprecherin: Sagt Jurymitglied und Thriller-Autor Christian Schiller. Gemeinsam mit seiner Frau hat er unter dem Namen B.C. Schiller als Selbstverleger schon mehr als 20 Bücher veröffentlicht und über 1,3 Millionen Exemplare davon verkauft. Bei den eingereichten Büchern ist ihm besonders wichtig, ...



O-Ton 2 (Christian Schiller, 09 Sek.): "...dass die Grundidee interessant und vielleicht sogar ein bisschen ungewöhlich ist. Es muss spannende Wendungen in dem Buch geben und das Buch sollte sich bis zum Finale hin ständig steigern."



Sprecherin: Schwimmlegende und Kinderbuchautorin Franziska van Almsick, die ebenfalls in der Jury sitzt, setzt dagegen etwas andere Prioritäten:



O-Ton 3 (Franziska van Almsick, 30 Sek.): "Ich kann verraten, das ich jemand bin, der schon auf den ersten dreißig, vierzig Seiten entscheidet, ob ich das Buch weiterlese oder nicht. Also es muss mich eigentlich von vornherein irgendwie so ein bisschen fesseln. Es kann gerne emotionsgeladen sein, es sollte einen tollen Spannungsbogen haben. Ansonsten ist mir wichtig, dass die Charaktere rund sind, dass es eine schlüssige Story ist, dass es eine interessante Story ist. Ich bin jetzt schon wahnsinnig aufgeregt und freue mich, was ich alles für unterschiedliche Geschichten zu lesen bekomme."



Specherin: Also, trauen Sie sich und machen Sie mit beim "Kindle Storyteller Award 2018", ermutigt Christian Schiller:



O-Ton 4 (Christian Schiller, 31 Sek.): "Und glaubt an eure Geschichte. Wenn ihr eine tolle Idee habt und mindestens 24 Seiten geschrieben habt, dann ladet das Buch einfach hoch. Und was ganz wichtig ist: Beim Kindle Storyteller Award steht ihr ja als Autoren und Selfpublisher im Mittelpunkt, und das merken sich natürlich auch die Leser. Dem Gewinner winkt ein Preis im Gesamtwert von 30.000 Euro und als besonderer Anreiz ein tolles Verlagsangebot von Amazon Publishing mit der Möglichkeit, dass das Gewinnerbuch ins Englische übersetzt wird. Also: Mut zahlt sich aus!"



Abmoderationsvorschlag:



Mehr Infos und alle Teilnahmebedingungen zum wichtigsten Schreibwettbewerb für Indie-Autoren finden Sie im Netz unter amazon.de/kindlestoryteller. Dort können Sie Ihr Buch auch gleich hochladen - und zwar noch bis zum 31. Juli.



OTS: Amazon.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8337.rss2



Pressekontakt: Amazon Deutschland Services GmbH Public Relations Marcel-Breuer-Str. 12 80807 München Telefon: (+49) 89 35803-530 E-Mail: presseanfragen@amazon.de