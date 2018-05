Alibaba kauft wieder bei Rocket Internet zu: Wie die Startup-Schmiede am Dienstag via Pressemitteilung bekannt gab, habe der führende chinesische Onlinehändler Alibaba sämtliche Anteile der südasiatischen E-Commerce-Plattform Daraz Group übernommen. Der Kaufpreis wurde indes nicht kommuniziert.

Südasien im Fokus

Das 2012 in Pakistan ins Leben gerufene Unternehmen sei in Sri Lanka, Bangladesch, Nepal, Myanmar und in pakistanischen Gefilden mit Online-Marktplätzen aktiv, erklärte ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...