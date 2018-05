Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle anzumerken, dass es sich bei dem DAX um einen Indix handelt, der die Wertentwicklung der 30 größten deutschen Unternehmen darstellt bzw. misst. Um welche es sich dabei handelt, kann der Liste der DAX 30 entnommen werden, so dass an dieser Stelle keine explizite Aufzählung der DAX Zusammensetzung im Einzelnen erfolgen soll. Eine wichtige Bewertungsgrundlage ist dabei die so genannte Streubesitz-Marktkapitalisierung.

Zu dem sollte bedacht werden, dass ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...