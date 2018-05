Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag schwächer geschlossen. Belastet wurde die Stimmung von der für Dienstagabend angekündigten Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über einen allfälligen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. Mittlerweile scheine Trump mit jeder seiner Ankündigungen die Börsen fest im Griff zu haben, kommentierte ein Marktbeobachter.

Zusätzliche Unruhe für die Finanzmärkte kam von der politischen Situation in Italien, wo der Vorschlag des Staatspräsidenten für eine Expertenregierung am Widerstand von mehrerer Parteien zu scheitern droht. In der Folge schwächte sich der Euro auch zur Schweizer Währung klar ab, wobei der Kurs der Gemeinschaftswährung deutlich unter die Marke von 1,19 Franken sank. Am Schweizer Markt standen am Dienstag zudem mehrere Quartalsresultate von Bluechip-Unternehmen im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,38 Prozent im Minus bei 8'944,90 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,32 Prozent auf 1'479,32 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,28 Prozent auf 10'652,07 Punkte. Von den 30 grössten Titeln schlossen 17 im Plus und 13 im Minus.

Stark unter Druck gerieten Adecco (-5,1%), die im Tagesverlauf gar neue Jahrestiefstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...