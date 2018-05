Locarno/Zürich (ots) -



Der Tessin ist Gastgeberkanton für die 127. Delegiertenversammlung

von GastroSuisse. Im Zentrum standen heute, 8. Mai 2018, turnusgemäss

Gesamterneuerungswahlen in den Vorstand. Der bisherige Präsident

Casimir Platzer wurde in seinem Amt klar bestätigt. In das neu zu

bestellende Amt des Vizepräsidenten wurde der Tessiner Massimo Suter

gewählt.



Rund 600 Personen kamen in Locarno zusammen: Gegen 230 delegierte

Verbandsvertreter aus allen Kantonen der Schweiz sowie

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Tourismus. Im Zentrum

der Aufmerksamkeit standen die Gesamterneuerungswahlen in den

Vorstand. Mit ihrer Wahl der neuen personellen Zusammensetzung des

strategischen Führungsorgans von GastroSuisse nahmen die Delegierten

wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vor.



Der neue Vorstand von GastroSuisse



Mit Beginn der neuen, dreijährigen Legislaturperiode am 1. Juli

2018 wird sich der Vorstand von GastroSuisse wie folgt

zusammensetzen:



Casimir Platzer, Kandersteg; Präsident (bisher)

Massimo Suter, Morcote; Vizepräsident (bisher Vorstandsmitglied)

Walter Höhener, Urnäsch; Tresorier (bisher)

Annalisa Giger, Disentis; Vorstandsmitglied (neu)

Muriel Hauser, Freiburg; Vorstandsmitglied (bisher)

Bruno Lustenberger, Aarburg; Vorstandsmitglied (neu)

Gilles Meystre, Pully; Vorstandsmitglied (bisher)

André Roduit, Saillon; Vorstandsmitglied (neu)

Moritz Rogger, Oberkirch; Vorstandsmitglied (bisher)



Der langjährige Vizepräsident Ernst Bachmann, Zürich, und die

beiden Vorstandsmitglieder François Gessler, Siders, und Josef

Schüpfer, Basel, traten nicht mehr zur Wahl an. Für ihre ganz

besonderen Verdienste für die Branche und ihr engagiertes Wirken im

Verband wurde ihnen von den Delegierten in grosser Anerkennung ihrer

Leistungen die Ehrenmitgliedschaft verliehen.



Präsidiale Worte



Casimir Platzer zeichnete in seiner Präsidialansprache die

Entwicklung von GastroSuisse zu einer bedeutenden Branchen- und

Berufsorganisation auf, die inzwischen auch auf dem politischen

Terrain eine starke Stellung hat. Gleichzeitig beleuchtete er die

hohe gesellschaftliche Relevanz des Gastgewerbes. Zudem gelinge es

der Branche zunehmend, nach schwierigen Jahren der Frankenstärke auch

wirtschaftlich zu erstarken. "Das Gastgewerbe und der Tourismus haben

die Talsohle durchschritten", so Casimir Platzer. "Nach einer langen

Zeit, welche die Branche viel Substanz gekostet hat und nach herben

Rückschlägen blicken wir recht optimistisch in die Zukunft, auch wenn

das Gesamtbild noch durchzogen ist."



Der GastroSuisse-Präsident freute sich, in Locarno verschiedene

Persönlichkeiten zu begrüssen: Nationalratspräsident Dominique de

Buman (am Abend), Ständerat Filippo Lombardi, zahlreiche Nationalräte

und Tourismusvertreter sowie aus dem Gastgeberkanton Tessin der

Stadtpräsident von Locarno Alain Scherrer und der Regierungsrat

Christian Vitta.



Am Abend lädt der Gastgeber-Kantonalverband GastroTicino zur

grossen Gala in den Palazzetto Fevi Locarno ein. Am zweiten Tag wird

den Delegierten ein Ausflug zu den Brissago-Inseln geboten. Die

Teilnehmer der 127. Delegiertenversammlung geniessen die Tessiner

Gastfreundschaft und erleben einen Kanton, der nach bewegten Jahren

Kraft und Aufbruch signalisiert.



GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in

der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich

seit mehr als 125 Jahren für die Interessen der Branche ein.

GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit

gegen 20'000 Mitgliedern, organisiert in 26 Kantonalverbänden und

vier Fachgruppen.



