Auf einer Rede vor Abgeordneten seiner eigenen Partei gab der türkische Präsident ein Versprechen, das seine Gegner nur zu gerne angenommen haben.

Wer sich am Dienstag die Liste der weltweit meistbenutzten Hashtags auf Twitter anschaute, sah neben einigen asiatischen Stichwörtern ganz oben das Wort "Tamam". Das ist türkisch und bedeutet, je nach Zusammenhang, entweder "In Ordnung" oder "genug". Binnen weniger Stunden haben mehr als 450.000 Internetnutzer diesen Hashtag auf der öffentlichen Kurznachrichtenplattform benutzt - Rekord.

Anlass dazu war eine Rede des türkischen Staatschefs Erdogan. Der sprach am Vormittag in der Hauptstadt Ankara zu den Abgeordneten seiner Partei. Kein besonderer Termin, abgesehen davon, dass Erdogan im Wahlkampfmodus ist. Bei seinen Auftritten sind Türkinnen und Türken deswegen wieder an markige Worte gewohnt.

Erdogan versprach zuvor bereits zum Beispiel, nach der Wahl würden Demokratie und Rechtsstaat in das krisengeschüttelte Land zurückkehren. Vergangene Woche kündigte er an, das türkische Militär werde den Kampfeinsatz im nordsyrischen Afrin solange fortführen, bis von dort aus keine Terrorgefahr mehr für türkische Bürger ausgehen. ...

