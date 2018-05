Zürich (ots) - Bankier Konrad Hummler musste im Januar 2012 in

einem Notverkauf die Privatbank Wegelin an die Raiffeisen Gruppe

verkaufen. Im Gespräch mit der «Handelszeitung» meint er auf die

Frage, ob er mit dem Swiss Banking abgeschlossen habe: «Ich bin seit

dem 27. Januar 2018 aus dem Konkurrenzverbot, das ich beim Verkauf

der Bank Wegelin an die Raiffeisen Gruppe unterschrieben habe.» Auf

die Frage, ob er schon bald in die Finanzbranche zurückkehre, sagt

er: «Ab jetzt möchte ich gar nichts mehr ausschliessen.»



