Zürich (ots) - Die in tiefen Finanznöten steckende

Werbevermarkterin Publicitas hat die Schweizer Verleger gebeten, bis

zum 10. Mai ihre Zustimmung zum Sanierungspaket abzugeben. Nun hat

Publicitas gemäss «Handelszeitung» diese Frist auf den 14. Mai

verlängert. Begründung: erhöhter Zeitdruck wegen der kurzen

Arbeitswoche. Bislang sind die Rückmeldungen aus den Verlagshäusern

wenig berauschend. Publicitas-Kommunikationschefin Elisabeth

Aubonney: «Feedback haben wir erhalten, formelle Reaktionen noch

nicht.» Letzte Woche hatte die Publicitas-Spitze den Verlegern

aufgezeigt, wie man sich aus den Finanzproblemen retten wolle. So

sollen sich die Verlage mit 50 Prozent an Publicitas beteiligen.

Kommt dieser Vorschlag nicht zum Tragen, wird die Luft dünn. Das

Bezirksgericht Bülach erwartet bis zum 18. Mai eine Rückmeldung über

die Kooperationsbereitschaft der Verlage. Das Gericht hat Publicitas

eine provisorische Nachlassstundung gewährt.



