MEDIENMITTEILUNG

Generalversammlung 2018 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

An der ordentlichen Generalversammlung der Panalpina Welttransport (Holding) AG vom 8. Mai 2018 waren65.47%des Aktienkapitals vertreten. Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit klarer Mehrheit angenommen und Sandra Emme als neues VR-Mitglied bestätigt.

Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2017 und stimmte der Dividendenausschüttung von CHF 3,75 pro Namenaktie zu. Die Dividende wird am 15. Mai 2018 ausgeschüttet.

Die Generalversammlung erteilte allen Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie der Konzernleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2017.

Neues Verwaltungsratsmitglied

Sandra Emme, eine Deutsche Staatsbürgerin, wurde als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Chris Muntwyler hatte sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Alle übrigen Verwaltungsräte wurden für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

In einer Konsultativabstimmung hiess die Generalversammlung den Vergütungsbericht 2017 gut. Die vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung 2019 und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 wurden ebenfalls genehmigt.

Der Vergütungsausschuss und der unabhängige Stimmrechtsvertreter wurden wie vom Verwaltungsrat beantragt gewählt. Schliesslich wurde die Deloitte AG als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 gewählt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 9. Mai 2019 statt.

Über Panalpina

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte Luftfracht, Seefracht sowie Logistik und Fertigung zu global integrierten, massgeschneiderten End-to-End-Lösungen für zwölf Schlüsselindustrien. Mit fundierten Branchenkenntnissen und kundenspezifischen IT-Systemen kann Panalpina selbst auf die anspruchsvollsten Bedürfnisse ihrer Kunden und deren Lieferketten eingehen. Energy and Project Solutions ist ein spezialisierter Service für die Bereiche Energie und Investitionsprojekte. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netzwerk mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in rund 70 Ländern und arbeitet in weiteren 100 Ländern mit Partnern zusammen. Panalpina beschäftigt weltweit ungefähr 14 000 Mitarbeitende, die einen umfassenden Service nach höchsten Qualitätsstandards liefern - überall und jederzeit.

www.panalpina.com (http://www.panalpina.com)

