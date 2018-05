Zürich (ots) - Im Schweizer Stromnetz stecken grosse Systemrisiken

in der Produktion von Solarstrom. Das berichtet die «Handelszeitung»

mit Verweis auf eine Weisung, die von der Strom-Aufsichtsbehörde

Elcom an die Regionalnetzbetreiber verschickt wurde. Es geht um

Solaranlagen auf Hausdächern oder Ställen, die Strom ins Netz

einspeisen. Und die sich im Krisenfall alle gleichzeitig abschalten

könnten, weil sie falsch konfiguriert sind. Die Netzbetreiberin

Swissgrid schätzt, dass die Hälfte aller Solaranlagen in der Schweiz

von diesem Problem betroffen ist. «Bei einer installierten Leistung

von 1,6 Gigawatt gehen wir von einem nichtkonformen Anteil von 50

Prozent aus», sagt Swissgrid-Sprecherin Irene Fischbach. Damit

entspricht der betroffene Solarpark der Leistung eines grossen

Atomreaktors. Zum Krisenfall könnte es kommen, wenn mehr Strom ins

Schweizer Netz drückt, als gleichzeitig benötigt wird. In diesem Fall

steigt die Netzfrequenz an, die normal bei 50 Hertz liegt.

Überschreitet sie die Schwelle von 50,2 Hertz, schalten viele

Solaranlagen ab, was im Extremfall zu einem Blackout führen könnte.



