Audi will sich beim Thema E-Mobilität eine Führungsrolle sichern: Mitte des kommenden Jahrzehnts soll jedes dritte Fahrzeug elektrifiziert sein.

Audi will im Jahr 2025 rund 800.000 Elektro- und Hybridautos verkaufen und sich in diesem Segment eine Führungsrolle sichern. "Jedes dritte Auto, das wir Mitte des nächsten Jahrzehnts verkaufen, wird elektrifiziert sein", sagte Vorstandschef Rupert Stadler am Dienstag. 2017 lieferte die VW-Tochter weltweit knapp 1,9 Millionen Fahrzeuge aus.

Damit blieben die einst erfolgsverwöhnten Ingolstädter das zweite Jahr in Folge hinter Mercedes-Benz mit fast 2,3 Millionen verkauften Autos und hinter der Marke BMW mit 2,1 Millionen. Während die Konkurrenz für 2018 Absatzzuwächse angekündigt hat, spricht Audi von Stagnation. Erst ab 2019 soll die größte Modelloffensive der Firmengeschichte ihre Schlagkraft entfalten.

Bei der Zahl der elektrifizierten Modelle will Audi bis 2025 eine Schippe drauflegen: Mehr als 20 sind jetzt geplant, etwas mehr als zuletzt. "Wir wollen angreifen", sagte Stadler und verwies auf hohe Kundenansprüche und strenger werdende Abgasvorschriften.

