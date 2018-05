KAP Beteiligungs-AG: ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT DER KAP BETEILIGUNGS-AG DGAP-Ad-hoc: KAP Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Personalie KAP Beteiligungs-AG: ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT DER KAP BETEILIGUNGS-AG 08.05.2018 / 19:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AD-HOC-MITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (MAR) ÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT DER KAP BETEILIGUNGS-AG Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der KAP Beteiligungs-AG, Herr Ian Jackson, Managing Director der The Carlyle Group, hat sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats aufgegeben und wird zum 5. Juni 2018 aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Herr Christian Schmitz, Mitglied des Aufsichtsrats der KAP Beteiligungs-AG und Managing Director der The Carlyle Group, ist heute vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung darüber hinaus beschlossen, der Hauptversammlung eine Satzungsänderung dahingehend vorzuschlagen, dass die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf fünf reduziert wird. Eine Ersatzwahl für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied soll dementsprechend nicht stattfinden. Fulda, 8. Mai 2018 KAP Beteiligungs-AG Guido Decker Dr. Alexander Riedel Vorstand Vorstand 08.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 683909 08.05.2018 CET/CEST

