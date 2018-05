Washington - Die USA ziehen sich aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran zurück und setzen die Strafmassnahmen gegenüber dem Land wieder in Kraft. Dies erklärte der US-Präsident am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im Weissen Haus in Washington. Zuvor hatte er das Abkommen wiederholt als "im Kern schlecht" bezeichnet. Es erlaube dem Iran gleichwohl, Nuklearwaffen zu entwickeln.



Mit seinem Abrücken von dem Deal löst Trump konsequent ein weiteres Wahlversprechen ein - ohne Rücksicht auf die Alliierten der USA und auf Widerstand in den eigenen Reihen. Alle Versuche von Kanzlerin Angela Merkel und Macron, Trump umzustimmen, waren vergebens geblieben.

Es ist eine der weitreichendsten Entscheidungen seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Nach Trumps Schritt ist in der Konsequenzen zu erwarten, dass der Iran sich seinerseits mangels absehbarer wirtschaftlicher und politischer Vorteile aus dem Abkommen zurückzieht.

Auch Deutschland, das gemeinsam mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich die Vereinbarung mitgetragen hatte, wird auf die eine oder andere Weise davon betroffen sein.

Die Europäische Union hatte zuvor erklärt, auch bei einem Abrücken der USA vom Atomdeal an dem internationalen Abkommen festhalten zu wollen. "Wir glauben, die Vereinbarung funktioniert, und unsere Verpflichtung, mit der Umsetzung fortzufahren, bleibt bestehen", sagte eine Sprecherin der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag in Brüssel.

Ruhani: "Aber auch das werden wir überleben"

Irans Präsident Hassan Ruhani bereitete seine Landsleute auf einen Ausstieg der USA vor. In den ersten Monaten könnte es Schwierigkeiten geben, sagte Ruhani am Dienstag in Teheran. "Aber auch das werden wir überleben." Unklar war wegen der vielen Unwägbarkeiten, wie schnell die Sanktionen tatsächlich wieder eingeführt werden können. Experten erwarten einen Prozess über Monate.

Der Iran hoffe, dass andere Vertragspartner und dabei insbesondere das EU-Trio Deutschland, Frankreich ...

