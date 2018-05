Der Dow-Jones-Index hat auf die Entscheidung der USA, sich aus dem Atomdeal mit dem Iran zurückzuziehen, nur kurzzeitig und mäßig reagiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Dienstag angekündigt hatte, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran wieder in Kraft zu setzen, kletterte der US-Leitindex kurz ins Plus, kam aber schnell wieder zurück. Derzeit notiert der Dow 0,20 Prozent tiefer bei 24 307,72 Punkten. Auch der Eurokurs reagierte nur kurz, mit 1,1876 US-Dollar lag er zuletzt auf dem vor der Ankündigung erreichten Niveau./edh/he

AXC0399 2018-05-08/20:44