Wenn ein Unternehmen die Form einer Aktiengesellschaft wählt, wird das Kapital der Firma in Anteile aufgeteilt, die als Aktien bezeichnet werden. Jeder der auch nur eine einzige dieser Aktien besitzt, ist ein so genannter Aktionär oder Anteilseigner, was im Englischen mit der Bezeichnung Share- oder Stockholder übersetzt wird. Der Kauf eines Anteils einer Aktiengesellschaft macht einen also automatisch zu einem Aktionär, wobei gesagt werden muss, dass nicht jede Aktiengesellschaft den Gang an ... (Robert Sasse)

