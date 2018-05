Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ihm die 30 größten Aktiengesellschaften angehören, die sich durch den größten Umsatz an der Börse auszeichnen. Neben dem Streben nach immer größeren wirtschaftlichen Erfolgen ist auch die Zugehörigkeit zum Dax ein wichtiges Ziel von Aktiengesellschaften, weil die dadurch steigende Aufmerksamkeit auch zu einer höheren Nachfrage durch die Investoren führt, was schließlich auch den Wert der Aktie ... (Robert Sasse)

