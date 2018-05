Der Eurokurs hat auf die Entscheidung der USA, sich aus dem Atomdeal mit dem Iran zurückzuziehen, nur kurzzeitig und moderat reagiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Dienstag angekündigt hatte, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran wieder in Kraft zu setzen, sank die europäische Gemeinschaftswährung zwar bis 1,1856 US-Dollar, erholte sich aber rasch und notierte zuletzt bei 1,1870 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor ebenfalls auf 1,1870 (Montag: 1,1902) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8425 (0,8402) Euro gekostet.

Im europäischen Handel hatte die schwierige politische Lage in Italien den Euro auf Talfahrt bis zum Tagestief bei 1,1838 Dollar geschickt. Dies war gleichzeitig der tiefste Stand in diesem Jahr gewesen. In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone drohen Neuwahlen. "Die politische Unsicherheit belastet weiter Investitionen und den Konsum in Italien", kommentierte Carsten Hesse, Volkswirt bei der Berenberg Bank. Neuwahlen könnten die extremen Parteien weiter stärken und wachstumsfreundliche Reformen der Vergangenheit rückgängig machen. Die italienische Politik stelle für Europa derzeit eine größere Gefahr dar als ein von US-Präsident Donald Trump ausgelöster Handelskrieg, so Hesse./edh/jsl/he

ISIN EU0009652759

AXC0408 2018-05-08/21:01