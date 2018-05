NordLB hebt Munich Re auf 'Halten' und Ziel auf 190 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Munich Re nach Zahlen zum ersten Quartal von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 158 auf 190 Euro angehoben. Begünstigt durch eine geringe Schadenbelastung habe der Rückversicherer erfreuliche Resultate erzielt, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen um 11 herum seien die Papiere nun fair bewertet. Sack korrigierte seine Prognosen für 2018 nach oben.

Commerzbank senkt Deutsche Post auf 'Hold' - Ziel wird geprüft

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Deutsche Post nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel vorbehaltlich einer laufenden Überprüfung auf 41 Euro belassen. Starke Endmärkte in der Briefsparte PeP und dem Expressgeschäft seien eigentlich eine gute Nachricht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis sei jedoch wegen eines Kostenanstiegs, der seines Erachtens keine nur einmalige Sache gewesen sein dürfte, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Pehl hält die Jahresziele des Post- und Logistikkonzerns nun für gefährdet.

Metzler senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel 117 Euro

FRANKFURT - Metzler hat die Aktie der Deutschen Börse nach der starken Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 117 Euro gesenkt. Die Wachstumsaussichten seien zwar grundsätzlich gut, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der inzwischen fairen Bewertung und eher mauer Handelsvolumina an der Terminbörse Eurex im April fehle es aber momentan an Kurspotenzial.

NordLB senkt Symrise auf 'Halten' - Ziel 69 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Symrise nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 69 Euro gesenkt. Der Aromenhersteller habe im ersten Quartal mit seinem organischen Wachstum überzeugt, aber die Ergebnisse hätten neben dem negativen Währungseinfluss auch unter gestiegenen Rohstoffkosten gelitten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strauß nahm seine Schätzungen leicht zurück. Das Kurspotenzial erscheine weitgehend ausgereizt. Zudem sei das alte Kursziel in relativ kurzer Zeit bereits erreicht worden.

DZ Bank senkt Bertrandt auf 'Halten' - Fairer Wert 102 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Bertrandt von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber den fairen Wert auf 102 Euro belassen. Die Diskussion über das Forschungs- und Entwicklungsbudget von Volkswagen sowie der mögliche Personalabbau bei Opel könnten sich negativ auf die Auftragsvergabe für den Ingenieursdienstleister auswirken, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe das Unternehmen bei den Themen E-Mobilität, autonomes Fahren sowie Emissionen aber weiterhin gut positioniert.

JPMorgan hebt International Flavors auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat International Flavors & Fragrances nach der negativen Kursreaktion auf die Übernahme von Frutarom von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 130 US-Dollar belassen. Die Isrealis passten gut zum US-Zulieferer der Parfüm- und Kosmetikindustrie, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie seien bisher weder großer Lieferant von IFF noch wichtiger Wettbewerber. Sie seien vor allem auf Zusatzstoffe für Lebensmittel und Getränke für kleinere Nahrungsmittelhersteller spezialisiert. IFF habe die Chance, die Kosten von Frutarom deutlich zu optimieren.

Deutsche Bank hebt Jost Werke auf 'Buy' und auf Ziel 46 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat die Aktie der Jost Werke vor Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 46 Euro angehoben. Im Zuge des ersten Quartals habe es bei europäischen Lkw-Herstellern und -Zulieferern jede Menge Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Jost und SAF-Holland. Die Marktdynamik sei dank der Auftragseingänge europaweit und in den USA weiterhin stark gewesen. Bei Jost rechnet er mit einer möglichen Anhebung des Wachstumsausblicks im späteren Jahresverlauf und zieht die Aktie der des Wettbewerbers SAF vor.

Oddo BHF senkt Air France-KLM auf 'Reduce' - Ziel runter

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Air France-KLM nach der abschlägigen Abstimmung der Belegschaft über den Lohnsteigerungsvorschlag des Managements von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 10,00 auf 7,20 Euro gesenkt. Da damit nun Vorstandschef Jean-Marc Janaillac seinen Rücktritt zum 15. Mai angekündigt habe, sei nun die Unsicherheit hoch, schrieb Analyst Yan Derocles in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Künftige Produktivitätsgewinne seien unwahrscheinlich. Seine neuen Schätzungen enthielten nun auch überarbeitete Annahmen für die Ölpreise und Wechselkurse.

NordLB hebt Ziel für Vonovia auf 46 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia nach Zahlen zum ersten Quartal von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gute Auftaktquartal ermögliche die Anhebung der Managementprognose, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seufert erwartet eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses.

CFRA hebt Ziel für Beiersdorf auf 100 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 95 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Klebstoffgeschäft sei im ersten Quartal stark gewachsen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für das Konzernwachstum sei aber unverändert geblieben, was für eine gewisse Unsicherheit spreche. Zudem laufe das Pflegegeschäft etwa mit Nivea eher mau.

