In Wirtschaftskreisen aber auch in den Nachrichten fällt sehr häufig der Begriff des Bruttoinlandsproduktes. Das liegt daran, dass es sich bei dem dabei besprochenen Wert um einen der bedeutendsten Indikatoren handelt, wenn es um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft geht. Um die entsprechenden Informationen bzw. Daten zu diesem Begriff verstehen zu können, ist es wichtig, überhaupt erst einmal zu wissen was mit dem Bruttoinlandsprodukt überhaupt gemeint ist.

Die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...