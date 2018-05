Die Geschichte der Börse Hamburg reicht bis in das Jahr 1558 zurück, als die in Hamburg Seehandel treibenden Kaufleute sich das Recht auf einen Ort für tägliche Zusammenkünfte sicherten. Im Hafenareal an der Trostbrücke entstand somit die älteste Börse Deutschlands. Die Börse Hamburg zeichnete sich immer schon dadurch aus, dass zum einen zeitlose Werte wie der kaufmännische Handschlag erhalten bleiben, und zum anderen durch eine große Offenheit für Veränderungen aufgrund neuer Trends auf dem ... (Robert Sasse)

