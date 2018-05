Das vorwiegende Ziel von Aktiengesellschaften ist ohne Frage das Erzielen und Vergrößern von Gewinnen. Da die Aktionäre durch ihr Investment zu einem Anteilseigner des Unternehmens werden, sollen sie in guten wirtschaftlichen Zeiten auch am Gewinn einer Aktiengesellschaft beteiligt werden und das nicht nur durch einen Kursanstieg der Aktie an der Börse. Zu diesem Zweck wird im Rahmen der jährlich stattfindenden Hauptversammlung festgelegt, welcher Anteil des erwirtschafteten Gewinns des Unternehmens ... (Robert Sasse)

