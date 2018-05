Damit ein Unternehmen den Weg in den Dax schaffen kann, muss es einige Hürden überwinden. Die erste Voraussetzung bezieht sich auf den Sitz des Unternehmens. Dieser muss grundsätzlich in Deutschland liegen. Liegt der Sitz nicht in Deutschland, sondern in der Europäischen Union, muss das Unternehmen den Schwerpunkt des Aktienumsatzes in Frankfurt haben. Zudem ist die Listung im Prime Standard eine wichtige Voraussetzung, die gleichzeitig bedeutet, dass sehr hohe internationale Anforderungen an ... (Robert Sasse)

