Der Dax (Deutscher Aktienindex) ist wie der amerikanische Dow Jones oder auch der japanische Nikkei ein so genannter Leitindex, welcher vornehmlich die Aufgabe erfüllt, dass man an ihm erkennen kann, ob es dem Aktienmarkt des entsprechenden Landes gut oder schlecht geht beziehungsweise ob eine Tendenz nach oben oder nach unten zu beobachten ist. Somit sollen die Indizes eine Tendenz der Stimmung an der Börse widerspiegeln, weshalb es unverzichtbar ist, dass ein solcher Index sich aus bestimmten ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...