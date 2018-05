New York - Der Dow Jones Industrial pendelte im Handelsverlauf mehrmals um die Null-Linie und endete mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 24'360,21 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,03 Prozent auf 2671,92 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,09 Prozent auf 6815,48 Punkte.

"Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran sollte niemanden an der Börse komplett überrascht haben", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. Entsprechend sei die erste Reaktion der Anleger überschaubar und von Panik keine Spur. Allerdings habe die Welt nun einen geopolitischen Krisenherd mehr. "Und Unsicherheit ist nun einmal das, was die Anleger am wenigsten mögen", so Altmann.

Aus Unternehmenssicht stand die Unterhaltungsbranche im Fokus: Der grösste US-Kabelkonzern Comcast bereitet sich Kreisen zufolge intensiv auf ...

