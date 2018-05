Donald Trump macht ernst und kündigt den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran an. Die wichtigsten Reaktionen und Entwicklungen im Live-Blog.

+++ Trump will neues Abkommen mit dem Iran erzwingen +++

US-Finanzminister Steven Mnuchin zufolge verfolgt Trump mit den neuen Sanktionen das Ziel, ein neues Abkommen mit dem Iran zu erreichen. Weiter kündigt Mnuchin an, die Lizenzen von Boeing und Airbus zum Verkauf von Flugzeugen und Flugzeugteilen an die islamische Republik würden zurückgezogen.

+++ Russland ist tief enttäuscht +++

Das russische Außenministerium zeigt sich in einer Erklärung "tief enttäuscht" von Trumps Ankündigung. Diese untergrabe das Vertrauen in die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA). Russland kündigte an, sich um den Erhalt des Abkommens bemühen zu wollen. Die russische Führung sei in Kontakt mit der EU und dem Iran, zitiert die Nachrichtenagentur RIA den russischen Botschafter bei der EU.

+++ Iran droht mit Uran-Anreicherung +++

Irans Präsident Hassan Rohani reagierte in einer TV-Ansprache auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal und kündigte Verhandlungen mit anderen Ländern über die Zukunft des Abkommens an. Blieben diese ohne Ergebnis, würde das Land mit der Wiederaufnahme der Urananreicherung "in den nächsten Wochen" beginnen, sagte Rohani.

+++ Wall Street bleibt gelassen +++

Die ...

