Die grösste Schweizer Fachmesse für Gemüse- und Gartenbau feiert vom 27. bis 29. Juni 2018 in Koppigen (BE) ihre 30. Ausgabe. Nebst über 430 interessanten Ausstellern und der Sortenschau Gemüse wird die Sonderschau «Gemüsebeau per Mausklick» ein besonderer Höhepunkt für den professionellen Gemüsegärtner. Erleben Sie auf über...

Den vollständigen Artikel lesen ...