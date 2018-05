Letzten Freitag, am 4. Mai, versammelte sich die europäische Kartoffelgemeinde in Brüssel zu dem Europatat-Kongress 2018. Unter dem Slogan "Kartoffeln: ein gesunder, nachhaltiger und verantwortungsvoller Sektor" konzentrierte sich die jährliche Veranstaltung auf die vielen Stärken des Sektors in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit und soziale...

Den vollständigen Artikel lesen ...