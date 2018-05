Der US-Präsident kündigt das Atomabkommen mit dem Iran auf und will "Sanktionen auf höchstem Niveau" verhängen. Seine Rede im Überblick.

Alle Versuche auf europäischer und internationaler Ebene, den US-Präsidenten von seinem Vorhaben abzubringen, sind gescheitert. Am Dienstag kündigte Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und Sanktionen gegen das Land "auf höchstem Niveau" an. Das sind seine Gründe:

Iran treibt weiter sein Unwesen

"Das iranische Regime ist der führende staatliche Sponsor des Terrors", sagte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede am Dienstag im Weißen Haus. Die Regierung würde Raketen exportieren, Konflikte in der Region anheizen und Gruppen wie die Hisbollah, Hamas, Taliban und Al-Qaida unterstützen.

Seit das Atomabkommen in Kraft getreten sei, habe das iranische Militär seinen Etat laut Trump um 40 Prozent aufgestockt - der Wirtschaft gehe es aber nach wie vor sehr schlecht. Die Diktatur habe die Einnahmen genutzt, um weiter an der Atombombe zu forschen und auch Terrorismus zu finanzieren, so der US-Präsident.

Das Abkommen hindert Iran nicht am Bau der Atombombe

"Das Abkommen leistet nichts, um die destabilisierenden Aktivitäten des Iran zu unterbinden", sagte Trump. Der Deal ermögliche dem Iran sogar, weiterhin Uran anzureichern.

Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...