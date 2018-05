Der Streit zwischen dem Volkswagen -Konzern und seinem Zulieferer Prevent TWB in Hagen erreicht am Mittwoch (12 Uhr) das Dortmunder Landgericht. VW hatte zuletzt sämtliche Lieferverträge gekündigt. Der Zulieferer produziert Teile für Rücksitze. Statt im Frühjahr 2021 sollen die Geschäftsbeziehungen nach dem Willen von VW schon im März 2019 auslaufen. Das Zulieferunternehmen will dies aber nicht hinnehmen und hat den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt. Ziel der Prevent TWB ist es, dass die Lieferbeziehungen zu den gegenwärtigen Konditionen fortgesetzt werden. In dem Hagener Werk sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr als 60 Prozent der Aufträge sollen von VW kommen./med/DP/tos

