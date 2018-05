Der Vorstand des Jenaer Technologiekonzerns Jenoptik berichtet am Mittwoch (10.00 Uhr) in Jena über den Start ins Geschäftsjahr 2018. Das TecDax -Unternehmen legt Zahlen für das erste Quartal vor. Nach einem Umsatzplus auf knapp 748 Millionen Euro und einem Gewinn von 72,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr will der Vorstand das Unternehmen neu aufstellen. Jenoptik soll sich wieder stärker auf das Kerngeschäft mit Lasern, optischen Systemen, Sensoren und Robotik konzentrieren, hatte Vorstandschef Stefan Traeger im März

angekündigt. Das Unternehmen mit rund 3700 Mitarbeitern, davon 1225 am Hauptsitz in Jena, ist einer der wenigen eigenständigen Industriekonzerne in Ostdeutschland./ro/DP/tos

ISIN DE0007203275 DE0006229107

AXC0027 2018-05-09/05:49