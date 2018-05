CEO Christina Seelye wird bei der 11. Jährlichen Preisverleihungsfeier in Los Angeles gewürdigt

Videospiele-Publisher Maximum Games wurde letzte Woche von der Women Presidents' Organization (WPO) gewürdigt, als diese die jährliche Rangliste der 50 wachstumsstärksten, von Frauen geführten Unternehmen veröffentlichte. Im letzten Jahr steigerte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um eine Milliarde US-Dollar auf 8,3 Milliarden US-Dollar.

Maximum Games belegt auf der aktuellen Liste der 50 wachstumsstärksten Unternehmen Platz 8. Der von CEO Christina Seelye geführte Hersteller von Videospielen wurde 2009 gegründet und ist mittlerweile einer der größten Publisher der Welt. Maximum Games beschäftigt über 50 Mitarbeiter in den USA und im Vereinigten Königreich.

"Es erfüllt uns mit Stolz, dass Maximum Games zu den einzigartigen von Frauen geführten Unternehmen zählt, die trotz aller Schwierigkeiten ihr Wachstum in einem stets expandierenden Wirtschaftsumfeld vorantreiben", bemerkte President und Gründerin der WPO, Dr. Marsha Firestone.

"Von der WPO zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre, und ich bin mehr als stolz, Teil dieser wichtigen Anerkennung von Frauen in der Wirtschaft zu sein", so Christina Seelye. "Die angebotene Unterstützung von den Frauen in dieser Organisation macht mir bewusst, warum ich mich weiterhin dafür engagiere, einen Weg für Frauen in der Videospielebranche zu ebnen."

Alle berechtigten Unternehmen in der diesjährigen Liste wurden gemäß einer Formel eingestuft, die prozentuales und absolutes Wachstum kombiniert.

Über WPO

Die WPO ist die führende kollegiale Beratungsorganisation, die Frauen verbindet, die Unternehmen im mehrstelligen Millionenbereich führen. 20 weibliche Vorsitzende von Verbänden aus den verschiedensten Branchen investieren im Rahmen von monatlichen Meetings über sechs Kontinente hinweg Zeit und Energie in sich selbst und ihre Unternehmen, um diese auf die nächste Ebene zu befördern. Lokale WPO-Verbände, die von einem professionellen Vermittler koordiniert werden, treffen sich monatlich, um unternehmerisches Know-how und Erfahrungen in einer vertraulichen Umgebung auszutauschen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1 212-688-4114 oder im Internet unter www.womenpresidentsorg.com.

Über Maximum Games

Maximum Games zählt zu den 15 führenden Herstellern von Videospielen für interaktive digitale Unterhaltung, die das gesamte Genre-Spektrum abdecken und für verschiedene Plattformen geeignet sind. Das Unternehmen wird von Christina Seelye geleitet einer erfahrenen Führungspersönlichkeit im Bereich digitale Verbraucherprodukte und Channel-Marketing. Maximum Games unterhält Niederlassungen in den USA und im Vereinigten Königreich und baut seine Publishing- und Vertriebsaktivitäten über direkte Kontakte und strategische Partnerschaften weltweit aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.maximumgames.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180508006883/de/

Contacts:

Maximum Games

Joscelyn Willett

jwillett@maximumgames.com