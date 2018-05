Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag:



Paul McCartney, Tina Turner oder die Rolling Stones sind weit über 60 Jahre alt und begeistern immer noch die Massen. Sie sind älter geworden, aber jung geblieben. Das will doch jeder von uns, aber wie stellt man das an? Dagmar Ponto hat nachgefragt:



Sprecherin:



Ruheständler sind heutzutage oft fit und unternehmungslustig, surfen durchs Internet und buchen einen Aktivurlaub. Wer sich den Übergang von jung zu alt zutraut, meistert ihn meistens besser als Ängstliche, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wovon es abhängt, ob wir länger jung bleiben, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger:



O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden



"Eine viel größere Rolle als unsere Gene spielt der Lebensstil. Ob wir rauchen, Stress haben, genug schlafen, wie wir uns ernähren, das beeinflusst unseren Alterungsprozess erheblich. Positives Denken und eine optimistische Lebenseinstellung können ebenfalls ein richtiger Jungbrunnen sein. Dagegen bestimmen unsere Erbanlagen nur bis zu 25 Prozent, wie wir altern."



Sprecherin:



Allerdings hat Sport einen großen Einfluss auf Fitness und Beweglichkeit im Alter:



O-Ton Claudia Röttger: 13 Sekunden



"Es ist wirklich erstaunlich. Wer Sport treibt, verjüngt seinen Bewegungsapparat um bis zu zehn Jahren. Gezieltes Krafttraining wirkt dem altersbedingten Muskelabbau entgegen und hält so länger fit."



Sprecherin:



Und dazu gehört natürlich auch eine hochwertige eiweißreiche Kost mit viel Gemüse. Ein weiterer bedeutender Faktor, um jung zu bleiben, sind die sozialen Kontakte:



O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden



"Die Familie, gute Freunde, der ganze Freundeskreis, das sind sicher Glücksfaktoren, die jung halten, und auch das Gefühl gebraucht zu werden. Zudem sollte man Pläne für die Zukunft schmieden, Neues erlernen wollen und nicht Alter mit Ängstlichkeit und Abbau gleichsetzen. Denn eines ist klar: Altern beginnt im Kopf."



Abmoderationsvorschlag:



Mit einer guten Einstellung zum Alter kann man gar nicht früh genug beginnen, damit man älter wird, aber jung bleibt, empfiehlt der "Senioren Ratgeber".



OTS: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52278 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52278.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de