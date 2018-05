Erfahrene Luft- und Raumfahrt-Führungspersönlichkeit mit enormem Innovationsschatz wird die Industrialisierung der patentierten generativen Fertigungstechnologie des Unternehmens leiten

Norsk Titanium AS (Norsk), der weltweit führende Hersteller von raumfahrttauglichen Titanbauteilen, die unter Einsatz des patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozesses des Unternehmens hergestellt werden, gab heute bekannt, dass Michael J. Canario dem Unternehmen als President und Chief Executive Officer beitreten wird.

Canario ist derzeit President des Ressorts Aerospace, Americas Corporate Business Development bei Hexcel, einem weltweit führenden Hersteller von fortschrittlichen Verbundstoffen für die kommerzielle Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie sowie industrielle Anwendungen. Während seiner über 20-jährigen Tätigkeit bei Hexcel, einem Unternehmen, das Innovationen bei Materialien und Lösungen seit 70 Jahren vorantreibt, bekleidete Canario Führungspositionen in verschiedenen Geschäftsfunktionen, darunter Vertrieb und Marketing, Finanzplanung und Analyse sowie Operations. Vor Hexcel war Canario acht Jahre bei den Vorgängerunternehmen Ciba-Geigy und BP Chemicals tätig.

"Mike hat starke Führungskompetenzen in der kommerziellen Luft- und Raumfahrtbranche in einem unternehmerischen und innovativen Umfeld bewiesen, so dass wir keinen Zweifel daran haben, dass er bestens dafür qualifiziert ist, unser Unternehmen zu führen", so John Andersen Jr., Chairman und Interim-CEO von Norsk. "Zwar sind Titanstrukturbauteile für die Luft- und Raumfahrtbranche unser aktueller Fokus, dennoch stellt RPD eine wirkliche Plattform-Technologie dar. Im Lauf der Zeit werden wir verschiedene Geschäftsmodelle über weitere Märkte und Branchen hinweg verfolgen. In dieser Hinsicht werden wir von Mikes Erfahrung im Aufbau von soliden Beziehungen mit strategischen Geschäftspartnern profitieren."

"Ich sehe der Gelegenheit, ein Pionierunternehmen im aufstrebenden Feld der digitalen Fertigung zu führen, erwartungsvoll entgegen. Norsk hat einen steilen Wachstumspfad vor sich, weil das Unternehmen durch die Anwendung seiner wahrhaft innovativen Technologie eine signifikante Reduzierung von Kosten und Zykluszeiten in der Luft- und Raumfahrt-Wertschöpfungskette ermöglichen kann. Ich bin von dem, was Norsk bisher erreicht hat, und von seinem Potenzial, dies noch weiter auszubauen, sehr beeindruckt. Ich freue mich darauf, für sämtliche Interessenvertreter ein maßgebliches Wertversprechen zu schaffen, indem ich mit unserem Team, unseren Industriepartnern und Kunden zusammenarbeite", so Michael J. Canario

Canario erwarb einen Bachelor of Science in Aerospace Engineering an der Texas A&M University.

Er tritt seine Position Anfang Juni an.

Über Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition (RPD)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Strukturtitan in 3D-Druck, mit dem Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wehrtechnik und Gewerbe wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten realisieren können. www.norsktitanium.com

