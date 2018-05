Jerusalem - Obgleich Spinnenmännchen der Gattung Braune Witwe in 80 Prozent aller Fälle nach dem Sex von der Partnerin verspeist werden, suchen sie sich jene Weibchen aus, die am kannibalistischsten sind und die meisten Nachkommen hervorbringen. Vernascht werden die Männchen nur, damit sie nicht fremdgehen. Das haben Forscher der Ben-Gurion University, der Hebrew University of Jerusalem und des Volcani Center ermittelt.

Junge Weibchen uninteressant

Zwar könnten die Männchen auch minderjährige Spinnenweibchen begatten, die noch keine Gefahr für Leib und Leben der viel kleineren Männchen darstellen. Nachkommen gibt es dennoch. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...