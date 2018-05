Zürich - In Warschau geboren, Student an der Chopin-Akademie, Stationen in Strassburg, Lyon und Kalifornien. Und die «New York Times» nannte ihn einen «polnischen Punker». Piotr Anderszewskis Anarchie schlägt jedoch leise Töne an. Am 29. Mai spielt er mit dem Zürcher Kammerorchester (ZKO) Mozarts Klavierkonzerte Nr. 12 (KV 414) und Nr. 17 (KV 453).

Viele Pianisten machen sich erstmals einen Namen, wenn sie einen renommierten Wettbewerb gewinnen. Der polnisch-ungarische Pianist Piotr Anderszewski sorgte 1990 bei einem Klavierwettbewerb im englischen Leeds für Aufsehen der etwas anderen Art. Im Finale, von Publikum und Jury bereits als heimlicher Sieger gefeiert, stand er mitten im Spiel auf, verliess ...

