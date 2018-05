Glattbrugg - Raus aus dem Alltag und rein in die Familienferien. Wer mit "Kind und Kegel" verreist, muss nicht nur in Sachen Gepäck an einiges denken. Bereits die Wahl für die passende Unterkunft stellt so manche Eltern vor eine Herausforderung. Wer sich aber für eine Ferienwohnung entscheidet, wird von einigen Annehmlichkeiten überrascht sein.

Eine Ferienwohnung ist für Familienferien ideal: Sie bietet Platz, unabhängige Essenszeiten und wer sich für Familien-Ferien gar ein Ferienhaus mietet, stört auch keine Nachbarn. In Ferienanlagen mit zahlreichen Ferienwohnungen und -häusern kommen dank Kids-Clubs sogar Mami und Papi zur gewünschten Erholung.

Spiel & Spass im Kids-Club

Das "Pradas Resort Brigels" ist die zweite von Swisspeak Resorts geführte Ferienanlage. Sie liegt inmitten der Bündner Bergwelt und lädt sowohl im Sommer als auch im Winter zu entspannten Familienferien ein. Nach einer Wanderung im Sommer sorgt der Naturbadeteich für die notwendige Abkühlung, während man sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...