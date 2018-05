Google will nicht nur Gutes, sondern Nützliches tun, verspricht sein Chef Sundar Pichai und bejubelt die Künstliche Intelligenz. Die Entwicklerkonferenz zeigt, in seinem 20. Jahr ist Google mächtiger denn je.

Nichts "Böses" zu tun, hatten die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin beim Börsengang ihres Unternehmens gelobt. Der ist fast anderthalb Jahrzehnte her. Doch der Schwur ist dieser Tage wieder hochaktuell, nachdem das technikgläubige Silicon Valley entdeckt hat, dass seine Werkzeuge die Welt eben nicht nur verbessern, sondern auch in Schwierigkeiten bringen können.

Nach seinem Datenskandal bekräftigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg in der vergangenen Woche bei seiner Entwicklerkonferenz, dass man nicht nur gute Werkzeuge bauen wolle, sondern diese auch "für Gutes" einsetzen müsse.

Auf der derzeit in Mountain View laufenden Google-Entwicklerkonferenz i/o - der wichtigsten Hausmesse des Suchkonzerns mit 7000 Teilnehmern - formulierte dessen Chef Sundar Pichai den Anspruch am Dienstagabend deutscher Zeit etwas anders. "Wir wollen nützliche Dinge vorantreiben", postulierte Pichai und dozierte dann über die Segnungen der Künstlichen Intelligenz.

Sie ist das derzeitige Mantra bei Google, das alle Produkte nutzerfreundlicher und sinnvoller machen soll. Dabei geht es Google nicht nur über eher künftige Einsatzgebiete wie die Früherkennung von Herzkrankheiten, beispielsweise über das Auswerten von Retina-Scans. Sondern auch ganz alltägliche Hilfe - wie das Vereinbaren eines Termins beim Frisör oder eine Restaurantreservierung. Besonders beeindruckend: Ein Forschungsprojekt namens Duplex bei dem Googles digitaler Assistent mittlerweile ganz eigenständig mit einem Menschen am anderen Ende der Leitung plaudert, ohne dass es anhand von Tonfall, Stimme oder Reaktion auszumachen ist, dass dieser mit einer Machine kommuniziert. Wie in einem aufgezeichneten Telefongespräch demonstriert, gelang dies etwa mit einer ziemlich zerstreuten menschlichen Partnerin am anderen Ende, die partout nicht verstehen wollte, an welchem Wochentag und mit wieviel Leuten ein Tisch im Restaurant gebucht werden sollte. "Wir wollen unseren Nutzern Zeit sparen", gibt Pichai das Ziel aus. Noch ist Duplex ein Experiment, das ab Sommer breiter getestet werden soll.

Google Assistant kommt inzwischen also auch mit vielschichtigen Fragen klar und soll künftig noch menschlicher wirken. Dafür wurden sechs neue Stimmen für den Google Assistant vorgestellt. Eine davon mit dem Stimmmuster von R&B-Musiker John Legend.

Neue Version von Google News

Mögliche Fallstricke von maschineller Intelligenz ließ der Google-Chef unter den Tisch fallen. Während Zuckerberg immerhin in der vergangenen Woche einräumte, dass die Ethik beim Weiterentwickeln der Künstlichen Intelligenz eine größere Rolle spielen müsse, streifte Pichai dieses Thema nur, als er über die "große Verantwortung" sprach, die IT-Firmen heute tragen.

Auch die Debatte über "Fake News" berührte der Google-Chef nur, als er bekräftigte, dass Google News weiterhin möglichst viele Informationsquellen präsentieren will. ...

