Das neue Ikea-Gefühl ist jetzt "geil" und Lorenz versprüht Häme über unsere niederländischen Nachbarn. Eine witzige Werbe-Idee braucht mehr als Mut: Fingerspitzengefühl für die Kunden.

Über Werbesprüche kann man streiten. Das freut dann meist die Werber. "König Pilsener - Das König der Biere": In Deutschland reicht das, um einige Leute auf die Barrikaden zu treiben. Ich erinnere mich an die Diskussionen damals: Wie kann man bloß so einen schlimmen Grammatikfehler zum Werbe-Claim erheben?

Dabei stimmte an dem Spruch alles: Er ist grammatisch richtig (Es ist eben das Bier mit Markennamen König), rechnet aber mit der Überraschung beim Hörer, der als Superlativ bislang nur "der König" kennt und der Claim positioniert das Bier mit König als dem obersten Herrscher als Premiumprodukt. Da gibt es nichts zu meckern. Dass doch gemeckert wurde, machte den Spruch noch besser. Man sprach halt drüber.

Spannend wird es auch, wenn Werbetreibende den Auftrag erhalten, das Image eines Unternehmens neu auszurichten. "Schlecker - for you vor Ort". Dieser Wortwitz passte ja nun so gar nicht zu dieser miefigen Drogerie-Kette. Lachen und Schlecker. Das ging im Kopf nicht zusammen. Da war der Claim weiter als der ganze Laden.

Im Moment stellt sich Ikea imagemäßig offenbar auch neu auf. Für Leute, die das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten kennen, fühlt sich das komisch an. Bislang war Ikea in meiner Wahrnehmung immer der sanfte, vernünftige Riese mit dem Blick nach vorne. Preiswerte aber richtungsweisend moderne Möbel, die sich von vielen Designerstücken teurer Hersteller erst beim genaueren Blick auf die Verarbeitung unterscheiden - wenn überhaupt. "Wohnst du noch oder lebst du schon?" Ikea-Einrichtung als Ausdruck eines entspannten Lebensstils.

Jetzt heißt es: "Mit Deko ist geiler." Die Kampagne überspannt gerade Deutschland. Aber als ich zum ersten Mal las: "geiler", dachte ich: Hat Ikea das jetzt nötig?

Ich meine, ich sage selber auch "geil". Jeder sagt "geil". Wenn er meint, dass etwas gerade geil ist. Aber Ikea hat bislang niemals "geil" gesagt. Das passt nicht ...

