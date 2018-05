Eine starke Nachfrage in Europa und Asien hat dem Chemikalienhändler Brenntag im ersten Quartal zu mehr Gewinn verholfen. Auch die Geschäfte in Nordamerika liefen deutlich besser, allerdings zehrten die ungünstigen Wechselkurs aufgrund des starken Euro die Zuwächse komplett auf. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 12 Prozent auf 106 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte.

Während der Umsatz - belastet von Wechselkurseffekten - mit knapp drei Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau verharrte, legte das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis um 2,4 Prozent auf knapp 207 Millionen Euro zu. Wachsen konnte Brenntag in allen Regionen. Den Löwenanteil seines Umsatzes erwirtschaftet Brenntag weiterhin in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte Brenntag. Danach soll der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) deutlich zulegen./mne/jha/

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0075 2018-05-09/07:28