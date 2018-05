Bechtle mit überzeugendem Jahresstart DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Bechtle mit überzeugendem Jahresstart 09.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bechtle mit überzeugendem Jahresstart - Umsatz im ersten Quartal 19,0 % über Vorjahr - EBT steigt um 12,5 % - Operativer Cashflow deutlich verbessert Neckarsulm, 9. Mai 2018 - Die Bechtle AG ist sehr dynamisch in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um beachtliche 19,0 % auf 955,4 Mio. EUR. Das Umsatzwachstum wurde zu annähernd gleichen Teilen im Inland und im Ausland erwirtschaftet. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 12,5 % auf 35,4 Mio. EUR. Die EBT-Marge liegt damit bei 3,7 %. Bechtle ist es in den vergangenen Monaten erneut gelungen, zahlreiche offene Stellen mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen. Zum 31. März waren 8.627 Menschen im Unternehmen beschäftigt, das sind 919 mehr als im Vorjahr. "Wir sind mit dem Jahresstart sehr zufrieden. Unsere Kunden investieren unverändert kräftig in ihre IT. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis von Bechtle liegen sehr deutlich über Vorjahr und knüpfen damit nahtlos an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 an", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Nachfrage nach Services ungebrochen hoch Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stiegen die Umsätze um 16,8 % auf 658,2 Mio. EUR. Besonders stark war das Wachstum mit 18,3 % im Inland. Die Nachfrage nach zukunftsweisenden IT-Lösungen, unter anderem rund um hybride Cloud-Konzepte, moderne Workplace- und Datacenter-Architekturen, Networking oder Security ist unverändert hoch. Im Systemhaussegment konnte Bechtle mit rund 800 neuen Kollegen im Vergleich zum Vorjahr die Mitarbeiterzahl zielgerichtet ausbauen. Ungeachtet der dadurch erhöhten Kostenbasis sowie der gestiegenen Abschreibungen wuchs das EBIT um 5,6 % auf 24,1 Mio. EUR. Die EBIT-Marge ging von 4,0 % auf 3,7 % zurück. Wachstumsmotor E-Commerce Das Segment IT-E-Commerce konnte um 23,9 % auf annähernd 300 Mio. EUR zulegen. Im Inland kletterte der Umsatz um 22,7 %, die ausländischen Gesellschaften steigerten den Umsatz sogar um 24,4 %. Fast alle Landesgesellschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen, besonders stark war die Nachfrage im Benelux. Das EBIT stieg im ersten Quartal 2018 um 29,0 % auf 11,6 Mio. EUR. Die EBIT-Marge liegt mit 3,9 % leicht über Vorjahr. Zahlreiche offene Stellen besetzt Bechtle beschäftigte zum 31. März 2018 insgesamt 8.627 Mitarbeiter. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 919 Personen oder 11,9 %. "Bechtle wird als attraktiver Arbeitgeber im IT-Markt wahrgenommen. Vor dem Hintergrund des zunehmend spürbaren Fachkräftemangels ist es wichtig, dass wir auch weiterhin in die Menschen bei Bechtle investieren", erläutert Dr. Thomas Olemotz. Positiver Jahresausblick Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Gesamtjahr 2018, Umsatz und Ergebnis deutlich zu steigern. "Der Jahresstart von Bechtle war beeindruckend positiv. Die Zahlen des ersten Quartals sind eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 1. Quartal 2018 Q1 2018 Q1 2017 +/- Umsatz Tsd. EUR 955.389 803.129 +19,0% Inland Tsd. EUR 653.733 550.163 +18,8% Ausland Tsd. EUR 301.656 252.966 +19,2% IT-Systemhaus Tsd. EUR 658.182 563.326 +16,8% IT-E-Commerce Tsd. EUR 297.207 239.803 +23,9% EBIT Tsd. EUR 35.718 31.823 +12,2% IT-Systemhaus Tsd. EUR 24.072 22.792 +5,6% IT-E-Commerce Tsd. EUR 11.646 9.031 +29,0% EBIT-Marge % 3,7 4,0 EBT Tsd. EUR 35.400 31.475 +12,5% EBT-Marge % 3,7 3,9 Ergebnis nach Steuern Tsd. EUR 24.849 22.098 +12,4% Ergebnis je Aktie EUR 0,59 0,531 +12,4% Operativer Cashflow 13.939 -16.954 Mitarbeiter 8.627 7.708 +11,9% 31.03.2018 31.12.2017 +/- Liquidität2 Tsd. EUR 115.653 174.827 -33,8% Eigenkapitalquote % 57,6 53,9 Mitarbeiter 8.627 8.353 +3,3% 1 angepasst an Aktiensplit 2 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2018 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 8.600 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. 