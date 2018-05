Der Schweizer Versicherer Zurich sieht nach dem ersten Quartal Fortschritte auf seinem Weg zu mehr Gewinn. Im Schaden- und Unfall-Geschäft seien die Bruttoprämien im ersten Quartal um fünf Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte der Allianz-Rivale am Mittwoch in Zürich mit. Das lag allerdings am schwachen Dollar. In Landeswährungen gingen die Einnahmen um ein Prozent zurück.

Dabei versucht sich der Konzern auf profitableres Geschäft zu konzentrieren. "Das Wachstum in Asien-Pazifik und Lateinamerika wurde weitgehend von den geplanten Maßnahmen zur Steigerung der Rentabilität in Nordamerika aufgehoben", hieß es.

In der Lebensversicherung konnte Zurich im Neugeschäft deutlich zulegen. Das sogenannte Jahresprämienäquivalent (APE) aus neuen Verträgen wuchs auf vergleichbarer Basis um sieben Prozent - obwohl der Konzern sich von der betrieblichen Altersvorsorge in Großbritannien getrennt hatte.

Gewinnzahlen zum ersten Quartal nannte Zurich nicht. "Die Gruppe macht weiterhin gute Fortschritte in der Erreichung der Ziele für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019", berichtete Finanzchef George Quinn./stw/zb

