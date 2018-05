FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GUTER AUFTAKT - Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran scheint die Aktienmärkte zunächst kalt zu lassen. Tags zuvor hatten sich die Anleger vor der offiziellen Ankündigung durch den US-Präsidenten Donald Trump noch zurückgehalten. Der Dax hatte leicht nachgegeben. Am Mittwoch zeichnete sich aber schon wieder ein positiver Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 12 940 Punkte.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag nur kurz und sparsam auf den Rückzug der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran reagiert und kaum verändert geschlossen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen gegen Iran sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Teheran hält an der Vereinbarung vorerst fest. Präsident Hassan Ruhani machte aber deutlich, dass der Iran die Uran-Anreicherung wieder hochfahren könne, wenn es hart auf hart komme.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Anleger haben sich kein einheitliches Bild von den Folgen von Trumps Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran gemacht. In Japan und Südkorea haben die wichtigen Indizes nachgegeben, während Aktien in Hongkong im Plus notierten und in China zur Stunde fast unverändert geblieben sind.

DAX 12.912,21 -0,28%

XDAX 12.932,04 -0,03%

EuroSTOXX 50 3.557,88 -0,18%

Stoxx50 3.109,63 -0,11%

DJIA 24.360,21 0,01%

S&P 500 2.671,92 -0,03%

NASDAQ 100 6.815,48 -0,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,91 -0,22%

Bund-Future Settlement 158,85 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1849 -0,14%

USD/Yen 109,51 0,35%

Euro/Yen 129,76 0,22%

ROHÖL:

Brent 76,68 +1,83 USD

WTI 70,64 +1,58 USD

