MÜNCHEN (Dow Jones)--Ein massiver Einbruch im Kraftwerksgeschäft hat Siemens den operativen Gewinn im zweiten Quartal verhagelt. Starkes Wachstum im Zukunftsgeschäft mit der Digital Factory konnte dies nicht ausgleichen. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts ging um 8 Prozent auf 2,25 Milliarden Euro zurück. Ein positiver Sondereffekt von 730 Millionen Euro, der überwiegend auf einem Buchwerteffekt aus der Übertragung von Atos-Aktien an den Pensionsfonds des Konzerns beruht, ließ den Nettogewinn um 560 Millionen auf 2 Milliarden Euro steigen.

Siemens erhöhte auf dieser Basis die Prognose für den Gewinn je Aktie im laufenden Jahr auf 7,70 bis 8,00 Euro und hob damit die bisherige Spanne am unteren Ende um 50 und am oberen Ende um 30 Cents an. Darin weiter nicht enthalten sind die Kosten für den geplanten massiven Abbau von Stellen im Kraftwerks- und Antriebsgeschäft. 2017 hatte Siemens 7,34 Euro je Aktie verdient.

Die übrigen Prognosen ließ der Konzern unverändert. So wird die Umsatzrendite im gesamten industriellen Geschäft weiter zwischen 11 und 12 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal wurden 11 Prozent erreicht.

Während der Umsatz mit 20,1 Milliarden Euro nahezu unverändert blieb, ging der Auftragseingang um 2 Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück. Dabei machte der starke Euro dem Technologiekonzern zu schaffen. Er kostete 6 Prozentpunkte Wachstum.

Analysten hatten nach einem von Siemens zusammengestellten Konsens im Schnitt mit knapp 20,2 Milliarden Euro Umsatz, 2,1 Milliarden Euro industriellem Geschäft und 1,1 Milliarden Euro Überschuss gerechnet.

