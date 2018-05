Der Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Hersteller Henkel ist wegen der Lieferprobleme in Nordamerika mit weniger Umsatz in das neue Jahr gestartet. Auch der starke Euro bremste den Konzern gehörig. Die Erlöse gingen daher im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe legten sie um 1,1 Prozent zu. Betroffen von den Lieferschwierigkeiten waren die Sparte Wasch- und Reinigungsmittel sowie die Kosmetik. Bei den Klebstoffen hielt die Dynamik an.

Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) sank um 1,4 Prozent auf 842 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich aber auf 17,4 Prozent. Damit lag sie ebenso wie das organische Umsatzwachstum über den Erwartungen der Analysten. Für das Gesamtjahr sieht sich Henkel weiter auf Kurs./she/jha/

