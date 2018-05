SMA Solar sieht sich nach Zuwächsen im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zum Jahresstart profitierte der Solarhersteller von einer guten Nachfrage in Europa, dem nahen Osten sowie in Asien. Unternehmenschef Pierre-Pascal Urbon peilt 2018 einen Umsatz von 0,9 bis 1 Milliarde Euro sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 90 bis 110 Millionen Euro an, wie SMA am Mittwoch im nordhessischen Niestetal mitteilte. Dabei würden erstmals Aufwendungen für den Aufbau des digitalen Geschäfts von mehr als 10 Millionen Euro berücksichtigt.

Der TecDax -Konzern will von der Digitalisierung der Energiebranche profitieren. Das Wachstum der regenerativen Energien mit der damit verbundenen Dezentralisierung der Stromversorgung sowie der Energiespeicherung sorgt für einen höheren Steuerungs- und Erfassungsbedarf.

Im abgelaufenen ersten Quartal lieferte aber noch das klassische Geschäft mit Wechselrichtern für die Solarindustrie den größten Umsatzanteil. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 5 Prozent auf 182,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte um 10 Prozent auf 17,5 Millionen Euro zu. Die eigenen Prognosen erfüllte das Unternehmen damit. Unter dem Strich verdiente SMA mit 2,8 Millionen Euro zwar deutlich weniger als vor einem Jahr, das lag aber an einer deutlich höheren Steuerbelastung./mis/fba

ISIN DE000A0DJ6J9

